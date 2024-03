Vulcano islandese | l’eruzione “più potente” manca di poco Grindavik ma potrebbe comunque innescare un pennacchio di gas tossico potenzialmente letale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un’Isola in pericolo: Potenziale eruzione vulcanica aUnsituato nel sud-ovest dell’Islanda è eruttato improvvisamente per la quarta volta in quattro mesi, causando grandi spaccature nel terreno e rischiando di provocare un’enorme emissione di gas tossici vicino a Grindavík. Una minaccia imminente? L’attuale eruzione, sebbene non pericolosa attualmente per gli abitanti locali,diventarese il flusso di lava dovesse raggiungere il mare, generando gas pericolosi. Gli esperti avvertono sul potenziale rischio per chiunque si trovi nelle vicinanze. Il pericolo nascosto sotto la superficie Ilpresenta un tunnel di magma lungo circa 15 chilometri, che si L'articolo proviene da News Nosh.