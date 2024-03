Verona | tenta di uccidere il compagno nel sonno | arrestata 34enne In passato aveva denunciato i maltrattamenti dell’ex

(Di martedì 5 marzo 2024) Pochi mesi fa, le foto dei suoi lividino fatto il giro dei social e riempito le pagine dei giornali. Ora, Anna Paola Battaglini è in carcere con l’accusa dito omicidio del nuovo partner. L’artista circense di 34 anni è stataper aver provato ail nuovocon cui conviveva da qualche tempo a. Stando alle prime ricostruzioni, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo Battaglini avrebbe aggredito l’uomo per tre volte nell’arco di pochi minuti. Il pm, scrive il Corriere della Sera, ritiene che la donna potrebbe aver agito «sotto l’azione di sostanze stupefacenti». In particolare, cocaina e benzodiazepine. L’uomo, originario della Romania e sottoposto all’obbligo di firma in seguito a un furto di rame, ha riportato soltanto «ferite superficiali ...

