Pentathlon moderno | World Cup 2024 Il Cairo | Micheli | Sotero e Frezza in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Primo scoglio superato eraggiunta per Elena(Carabinieri), Alice(Fiamme Azzurre) e Alessandra(Aeronautica Militare), impegnate nella prima tappa dellaCupdi, in programma a Ilin Egitto. A fermarsi nella fase di qualificazioni è stata invece l’altra italiana in gara, Alice Rinaudo (Fiamme Oro). La due volte campionessa mondiale e vincitrice dellaCup 2023, Elenae Alessandra, oro mondiale a squadre nel 2023, sono state impegnate, in qualifica, nel Gruppo “A” e hanno chiuso, rispettivamente, in ottava e decima posizione (1065 punti per, 1054 per ...