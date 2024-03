Margherita Hack | la causa di morte dell’astrofisica e quell’ultima decisione

(Di martedì 5 marzo 2024) L’astrofisicaè morta il 29 giugno del 2013 all’età di 91 anni adell’aggravarsi di problemi cardiaci sopraggiunti in seguito a una lunga malattia. La scienziata era ricoverata da tempo all’ospedale di Cattinara di Trieste e da tempo aveva interrotto i suoi impegni pubblici. Nei tre anni prima della sua scomparsa,aveva accusato dei problemi di natura motoria e respiratoria e nel 2012 aveva spiegato di aver rifiutato di sottoporsi ad un intervento al cuore che sarebbe potuto essere risolutivo, ma presentava anche dei rischi. Come riporta La Stampa,disse: “Il 12 giugno ho compiuto novant’anni: se ne avessi avuti ottanta forse di quell’operazione sarebbe valsa la pena, ma alla mia età… sarebbe potuto essere risolutivo in un certo senso, ma presentava anche dei rischi”. E ...

“In Italia realizzarsi come scienziato è già difficile perché siamo un passo indietro rispetto agli altri paesi europei. E per il genere femminile esiste una ... (milleunadonna)

Stasera in tv, film e programmi di martedì 5 marzo: Margherita delle stelle e Le Iene: I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Petrolio (Rai 3), È Sempre Cartabianca (Rete 4), Di Martedì (La7) ...corriere

L'idea di Dio dell'atea Margherita Hack: Non è mai venuta meno alle sue convinzioni, le ha sempre portate avanti con parole chiare a tutti comprensibili, ma non si è mai sottratta al confronto tra scienza e fede e neppure al dialogo con reli ...famigliacristiana

Cesare Bocci a TAG24: “Margherita Hack donna libera ed esempio. Un ultimo Montalbano Siamo in pensione, capitolo chiuso” | VIDEO: Cesare Bocci si racconta in occasione dell’uscita del film per la tv “Margherita delle stelle”, in cui interpreta il papà della geniale astrofisica. Un ruolo che lo ha appassionato molto, perché gli ...tag24