Empoli ( Firenze ), 24 febbraio 2024 – Quando il telefono ha squillato e sul display ha visto il numero del Crm, Coordinamento regionale per le maxiemergenze, ... (lanazione)

Il celebrante: "Su Firenze non dirò nessuna parola. Ma se ci sono all'anno circa 1000 incidenti sul lavoro questi 1000 morti non possono essere tutti ... (firenzepost)

Si sono svolti stamattina, 26 febbraio 2024, a Firenze i funerali di Mohamed Toukabri, 54 anni, uno degli operai morti nel Crollo del cantiere di via Mariti ... (firenzepost)

E' in programma sabato 23 marzo 2024 alle 15:30 a Firenze una manifestazione che, partendo dal supermercato Esselunga di via Novoli, attraverserà il quartiere ... (firenzepost)

Crollo di Firenze, 20 persone interrogate dall’Asl: dirigenti, responsabili del cantiere e colleghi degli operai morti: Sarebbero già una ventina le le persone interrogate dai tecnici del Pissl (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'azienda sanitaria Toscana Centro, ai quali sono state delegate le i ...firenzepost

Incidenti sul lavoro a Bergamo, la Cisl: «Un controllo ogni 20 anni, mancano gli ispettori»: Il sindacato sui dati Inail: «Allarghiamo il potere di verifica nei cantieri». Nel 2023 denunciati 13.450 infortuni, una media di 36 al giorno ...bergamo.corriere

Patente a punti nei cantieri, come funzionerà: L’adozione della patente a punti arriva dopo il Crollo di Firenze e l’annuncio di misure più severe per la tutela della sicurezza sul lavoro, ma la novità non piace nè alle imprese nè ai sindacati e ...edilportale