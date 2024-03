Caso Moro | morta la “primula rossa” di via Fani

(Di martedì 5 marzo 2024) La “compagna Luna”, come il titolo del suo libro autobiografico del 1998, si è eclissata a 75 anni, a Roma, dopo una lunga malattia. Barbara Balzerani, nome di battaglia Sara, nata a Colleferro nel 1949, è stata la ‘’ delle Brigate Rosse ma soprattutto la ‘’ di via. Il suo ruolo nell’agguato InsideOver.

“Per chi farò il tifo? Dopotutto il Betis è il mio club, ho trascorso tre anni meravigliosi lì e non ho mai giocato nella Dinamo. Non so chi potrebbe ... (today)

La questione del terzo mandato per i governatori non è affatto chiusa, nonostante la bocciatura, giovedì, in prima commissione al Senato dell'emendamento ... (liberoquotidiano)

Pellegrino: “Moro doveva essere ucciso perché i suoi dissero di Gladio ai brigatisti”: la rete creata dalla Nato per la reazione militare in Caso d’invasione, fosse stato trafugato dal Ministero e dato alle Br». Spieghi meglio, per favore. Innanzitutto, trafugato da chi Da “amici” di ...repubblica

I Dialoghi di Pistoia. L’anima si piega al cibo. A tavola fra riti e moda: “Mangiare come Dio comanda“ è il libro dell’antropologa Elisabetta Moro "L’alimentazione oggi è anche è anche simbolo, relazione e linguaggio".lanazione

Balzerani, addio alla primula rossa Br. L’unica donna in via Fani, non si è pentita: L’ex terrorista bloccò il traffico per agevolare il sequestro di Moro. I parenti delle vittime: «Ora deve rispondere a Dio, a noi non lo ha fatto» ...ilsecoloxix