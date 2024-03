Sollevamento pesi | i ranking olimpici aggiornati dopo le rassegne continentali | due azzurri virtualmente qualificati | altri quattro in bilico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Archiviati tutti i Campionatiin programma nel mese di febbraio, l’IWF ha pubblicato finalmente l’aggiornamento deidelverso i Giochi di Parigi 2024 quando resta in calendario un solo evento valevole per le qualificazioni a cinque cerchi: la World Cup di Phuket, in Thailandia, dal 31 marzo all’11 aprile. Ricordiamo le nuove categorie di peso olimpiche: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo di qualificazione (il 28 aprile 2024) verranno distribuiti 10 pass per categoria in base alglobale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ottenuta da ciascun atleta), rispettando però la limitazione di al massimo un singolo rappresentante per ...