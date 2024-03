RISULTATI | AEW REVOLUTION 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024) È finalmente arrivato il momento di uno dei PPV più attesi dell’anno in casa AEW. Un PPV in cui tutti gli occhi erano puntati sull’ultimo match della leggendaria carriera di Sting, impegnato assieme a Darby Allin in un tag team match contro gli Young Bucks con i titoli di coppia AEW in palio. Non solo Sting, tante le cinture in palio con il campione AEW Samoa Joe impegnato in un triple threat match contro Adam Page e Swerve Strickland, Christian Cage contro Daniel Garcia con il titolo TNT in palio e anche un match femminile importante tra le ex amiche Toni Storm e Deonna Purrazzo, con la Virtuosa a caccia dell’ennesimo titolo negli ultimi anni. Di seguito trovate l’esito dei match: Zero Hour Pre-Show 12 Man Tag Team Match: Bang Bang Scissor Gang (Anthony Bowens, Austin Gunn, Billy Gunn, Colten Gunn, Jay White & Max Caster) battono Jay Lethal, Jeff Jarrett, Private ...