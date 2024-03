Lozano sicuro sui problemi del Napoli | frecciatina a De Laurentiis?

(Di lunedì 4 marzo 2024) La stagione delè stata senz’altro deludente, viste le aspettative che c’erano dopo la strepitosa stagione passata. L’ex Hirvingha analizzato idel, lanciando sostanzialmente unaa De. Nella scorsa estate, ci si aspettava un mercato importante dal, sopratutto dopo la conquista del terzo scudetto della sua storia. Invece c’è stata una programmazione totalmente sbagliata, che poi ha portato ad una stagione deludente per quelle che erano le aspettative iniziali. In estate fu messo letteralmente alla porta, che fu ceduto nei giorni finali di mercato al PSV. L’esterno messicano exha analizzato ai microfoni di Mola Italia idel club ...

