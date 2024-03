Greta Rossetti vuole uscire dal GF | ma sul web scoppia la polemica | ecco perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) In queste ore,ha avuto un momento di confronto con Sergio D’Ottavi all’interno della casa del Grande Fratello, durante il quale ha manifestato la sua volontà didalla casa. La giovane si è mostrata piuttosto spazientita dall’essere “rinchiusa” nell’abitazione di cinecittà. Le sue parole, però, hanno generato una certa indignazione sul web. Lo sfogo diche indigna il pubblico del GF I concorrenti del Grande Fratello sono comunque delle persone privilegiate, in quanto hanno la possibilità di lavorare, pur non facendo assolutamente nulla di particolarmente faticoso. Proprio per tale ragione, nel momento in cui si assiste a delle lagne sterili, l’ira del web cresce in maniera esponenziale. Ebbene, in queste ore è stata proprio...