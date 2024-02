Poliziotto assolto | non fu corrotto | Ora il reintegro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024), perché il fatto non sussiste, dalle accuse di corruzione e di associazione mafiosa: si conclude così il procedimento a carico di Giuseppe Rubbino, 53 anni, ispettore di polizia penitenziaria in forze alla casa circondariale di Voghera. Era stato indagato nel 2020 e, da allora, è stato sospeso dal lavoro. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Termini Imerese, competente in quanto il fatto si inserisce in una più ampia inchiesta della Dda di Palermo sulle attività del boss del clan di San Mauro Castelverde, Domenico “Mico“ Farinella. Il pm aveva chiesto per l’ispettore la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Secondo le accuse, nel 2020 Rubbino avrebbe incontrato in centro a Voghera il boss che si trovava in sorveglianza speciale; Farinella avrebbe chiesto a Rubbino di fare da tramite per portare a un detenuto un messaggio verbale, ...