FIFA | ranking in tempo reale per il Mondiale per club

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laha presentato un nuovo strumento, che verrà utilizzato durante ilper, previsto tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Si tratta delin, che dà la possibilità di vedere quali siano le squadre già qualificate e a quale Confederazione continentale appartengano tra Africa, Asia, Europa, Nord e Centro America, Oceania e Sud America. Al momento sono 18 le squadre già sicure di partecipare, con l’Italia che vede solo l’Inter tra quelle. Mancano però ancora 14 slot da riempire. L’Europa, in totale, conta ottoqualificati: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto, Benfica e Inter. LAfrica vanterà: Wydad (Marocco) e Al Ahly (Egitto). Per l’Asia Al Hilal SFC (Arabia Saudita) e Urawa Red ...

