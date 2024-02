Famiglia intossicata da una fuga di monossido a Castelnuovo Rangone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Modena, 29 febbraio 2024 –da una esalazione didi carbonio a. È successo intorno alle 8 del mattino. Gli intossicati sono due minorenni, di 12 e 13 anni, ed i loro genitori. Ilsarebbe fuoriuscito da una stufetta che si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale, ed i sanitari del 118. I quattro intossicati si trovano attualmente ricoverati al Policlinico di Modena. Non sarebbero in pericolo di vita.