BASKET - C» MASCHILE Due ala-pivot al Bama Ecco Torrigiani e Donati

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Due giovani a rinforzare il roster delche dovrà disputare la poule salvezza, dopo una stagione con tanti infortunati, come Dal Canto e Chiarugi, da tempo fermi. I due nuovi (i tesseramenti devono essere perfezionati, ma si tratta di dettagli burocratici) sono: Daniel, classe 2004, centro e Lorenzo, 22 anni, ala-. Il club sta lavorando per renderli disponibili già per la gara di sabato sera, a Carrara, contro CMC, per il primo turno dei play-out, con i rosablu vogliosi di riscatto. Non sarà semplice, visto che Bini e compagni arrivano agli spareggi con soli 4 punti in dote. M. S.

BASKET, Rbr High Five School: sul trono Ites Valturio nel MASCHILE e Liceo Serpieri nel femminile: In 2006 al Flaminio per l’atto finale del progetto studentesco di Rinascita BASKET Rimini ...altarimini

BASKET femminile, il ritorno di Alice Sabatini con la Pallacanestro Varese: l'ex Miss Italia affonda gli haters e annuncia le nozze: Il ritorno di Alice Sabatini al BASKET: l'ex Miss Italia, che ha rivelato i suoi disturbi alimentari e la fragilità seguita alle accuse degli haters, ha deciso di riprovare con la pallacanestro ...sport.virgilio

Volley e BASKET: il punto della giornata in serie B MASCHILE, C MASCHILE e serie C: In C MASCHILE la New Image incide nettamente sulla formazione messinese Ambiente LabTeam Volley e sale al quinto posto a quota 22 punti. Tutto facile per il sestetto di coach Cardillo che incamera ...gazzettinonline