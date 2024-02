Picchia e minaccia la moglie | in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una condotta assolutamente recidiva quella di un 51enne, che per l’ennesima volta si è scagliato contro la sua ex compagna. Nonostante fosse già finito nei guai, sempre per casi di maltrattamento in famiglia, l’uomo è tornato are ere la donna, un’italiana di 56 anni. Per l’aggressore si sono ora aperte le porte del carcere. L’ultimo episodio di violenza domestica è accaduto a Cusano Milanino, nell’abitazione della vittima. A intervenire sono stati, nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno poi arrestato l’uomo in flagranza di reato. Una volta arrivati nella casa della 56enne, i militari hanno accertato che poco prima fosse stata violentemente percossa dall’uomo, che recentemente era stato già denunciato per lo stesso reato. Ai militari l’ex compagna ha infatti raccontato gli episodi passati e ...