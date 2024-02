Le mie scarpe tornano bianche e immacolate | il trucco non è la lavatrice!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)e chiare: ecco ilper pulirle senza usare laSaranno come nuove Lesono quelle che preferisco di più in assoluto. Con il periodo più caldo che si avvicina devo assolutamente usare un trucchetto da utilizzare in modo tale da pulire lein poco tempo e in maniera impeccabile. Unfai da te è essenziale proprio perché lee di qualsiasi colore chiaro tendono a sporcarsi più facilmente delle altre. È necessario quindi utilizzare unche non prevede l’uso della lavatrice. Quello che faccio è davvero semplicissimo, per scoprirlo basta solo leggere qui sotto.e chiare: il ...