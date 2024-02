ATP Acapulco | Tsitsipas raggiunge agli ottavi Cobolli Rune e Ruud vincono | Zverev esce di scena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Definito il quadro dei qualificatidi finale dell’ATP500 di. Sul cemento messicano diin questa giornata tanti tennisti di alto profilo. Non hanno deluso le attese Stefanos, Holgere Casper, tra i giocatori scesi in campo. Il greco (n.11 del mondo) ha sconfitto agevolmente il russo Roman Safiullin (n.39 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. L’ellenico ha fatto valere la potenza del suo dritto e sarà lui a incontrare neglidi finale Flavio. Missione compiuta anche per il danese (n.7 del ranking), che con facilità si è sbarazzato dell’americano Michael Mmoh (n.122 ATP) per 6-2 6-3.sfiderà negli...