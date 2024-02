Arezzo | patto per la salvezza entro Pasqua Il dg Giovannini | Poi penseremo ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Luca AmorosiÈ stata la serata di alcuni direttori sportivi che hanno fatto la storia del Cavallino quella organizzata da Orgoglio Amaranto lunedì sera al teatro Bicchieraia. Tra gli aneddoti di Walter Martucci, diesse dell’ripartito in D dopo la mancata iscrizione del 2010, i racconti di Vittorio Fioretti, che costruì la squadra vincente della stagione 2003/04, e le stilettate di Giuliano Sili, aretino doc dietro la scrivania in più epoche, non poteva mancare l’attuale direttore generale Paolo, che ha regalato al pubblico presente alcune dichiarazioni di sicuro interesse legate al presente e al futuro dell’. Per quanto riguarda la stretta attualità, il direttore ha confessato che l’obiettivo adesso è raggiungere una quota tranquillizzante nel più breve tempo possibile per guardare a ...