Vanni | «Magia Inzaghi | miracolo con Sanchez! Inter | dato impressionante»

(Di martedì 27 febbraio 2024)sta guidando l’in testa alla classifica e soprattutto tenendo al meglio lo spogliatoio.cita Sanchez come esempio su tutti, per evidenziare come l’allenatore stia riuscendo ad avere risposte dall’a rosa. PERFEZIONE SFIORATA – Ospite di Supertele su DAZN, il giornalista Francoguarda la squadra di Simone. Le sue parole: «L’impressione dell’è che giochi in casa ovunque ci sia un campo da calcio ormai. Sono curioso di capire se proverà a fare la partita che fa con chiunque anche a Madrid con l’Atlético. L’impressione è che l’si porti dietro San Siro nello zainetto e faccia la partita ovunque arrivi, anche questa che cambia sette giocatori rispetto alla Champions League. È vero che ha una buona panchina, ...