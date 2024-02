Todde | I sardi hanno risposto ai manganelli con le matite

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Sono orgogliosa di essere la prima presidente donna della Sardegna", dice Alessandraai giornalisti nella prima conferenza stampa dopo l'esito del voto per la presidenza della regione. "Oggi si deve iniziare a lavorare per la Sardegna rendere pratico il nostro programma elettorale, partire dalla sanità, dall'assalto eolico e dai giovani che emigrano: vorremmo un'isola moderna pulita, meta per chi vuole vivere in un contesto del terzo millennio. Su questo ci impegneremo perché l'isola rinasca e cambi faccia", ha continuato la neopresidente.