Sardegna | Graziano Pd | ' avanti così | uniti si vince'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Cambia il vento in! Auguri Alessandra Todde! E complimenti a Elly Schlein per l'ottimo risultato del Pd, primo partito in regione. Sconfitta l'imposizione di Giorgia Meloni.si. Aió!”su X il deputato democratico Stefano