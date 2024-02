Revocati i domiciliari a Denis Verdini | torna in carcere fino al 2032

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’ex senatoreto ina Sollacciano, a Firenze, dopo che il tribunale di Sorveglianza ha accolto l’istanza della Procura che gli contestava di aver violato la detenzione domiciliare.aveva ottenuto la pena alternativa nel 2020 dopo aver ricevuto la condanna definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino. Lo scorso novembre risultava indagato a Roma con l’accusa di aver violato le regole della detenzione domiciliare. Secondo la Procura, durante le visite mediche autorizzate tra ottobre 2021 e gennaio 2022 l’ex senatore ne avrebbe approfittato per uscire a cena con il figlio Tommaso e incontrare esponenti politici e dirigenti Anas. I pm hanno individuato le uscite non autorizzate durante l’inchiesta sulle commesse Anas che ha ...

