Luca Argentero posta una foto di quando aveva 16 anni

Doc – Nelle tue mani 3 quando va in onda: Doc 3 quando va in onda Quando va in onda Doc 3 su Rai 1 La terza stagione della fiction Rai con Luca Argentero e Matilde Gioli debutta l’11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1 con i primi due ...tvserial

Giacomo Giorgio, problemi per l’attore di Doc: interviene il collega Spollon: Mancano solo due puntate per conoscere il segreto di Doc, interpretato da Luca Argentero, e Agnese, l’ex moglie e direttrice sanitaria dell’Ospedale Ambrosiano di Milano a cui presta il volto Sara ...abruzzo.cityrumors

Doc 3, svolta inaspettata per Andrea Fanti: tornerà una persona importante: Nonostante tutto Andrea Fanti (Luca Argentero) cerca però di non mollare. Non solo è riuscito infatti a salvare due pazienti con due storie delicate, ma ha capito di non poter stare lontano dalla ...lanostratv