(Di martedì 27 febbraio 2024) Poco meno di un mese e potremo rivedere sul grande schermo le avventure di Po, conFu4 del quale è stato presentato un nuovoIl simpatico Guerriero Dragone maestro difu protagonista della sagaFudella DreamWorks Animation tornerà il 21 marzo, quando arriverà nelle sale con Universal il quarto capitolo a distanza di otto anni dall’ultimo film. Dopo il primoalla fine dell’anno scorso, ne è stato pubblicato un. Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue incredibili abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black nella versione originale, Fabio Volo in quella italiana), è chiamato dal ...

Kung Fu Panda 4, il secondo trailer ci avvicina all’uscita: Poco meno di un mese e potremo rivedere sul grande schermo Po, con Kung Fu Panda 4 del quale è stato presentato un nuovo trailer.tuttotek

Kung Fu Panda 4 incontra Dune: Parte Due in un nuovo trailer: A soli dieci giorni dalla premiere di Kung Fu Panda 4, abbiamo ora un nuovo trailer per il film, che prima di tutto offre una parodia di Dune: Part Two. Qui incontriamo Po in un deserto da qualche ...gamereactor

Kung Fu Panda 4: secondo trailer italiano del nuovo film: Universal e DreamWorks Animation hanno diffuso il secondo intenso trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4, l’atteso quarto capitolo del franchise animato Kung Fu Panda. Quest’anno, per la prima volta ...cinefilos