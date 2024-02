Diego Dalla Palma ha creato un mascara blu | ecco a cosa serve il primer MyPushUpToy già virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Basta aprireper vedere che è già una vera e propria malattia: ilblu dimillanta in realtà molteplici funzioni. Oltre al colore blu acceso, questo nuovissimo prodotto beauty è un vero e proprio must have. Ma quali sono tutte le sue funzioni? Ilblu diLa promessa diè questa: “Una sola passata dilashe le tue ciglia saranno subito volumizzate e allungate. Applicato comeprima del tuoabituale, ne migliora tenuta e performance, senza sbavature. Non solo un, ma anche un...