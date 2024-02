Spaceman | la recensione | Adam Sandler | un ragno e un poetico film sci-fi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladi: ildi Johan Renck? Un'emozione inaspettata, tra poesia, fantascienza e rivelazioni filosofiche. Protagonisti,e Carey Mulligan. In streaming su Netflix dal 1 marzo. C'è un elemento, tra i molti, che più colpisce., diretto da Johan Renck, adatta la regia alla sceneggiatura. Sembra scontato, eppure non sempre una messa in scena si lega con la storia raccontata, creando uno squilibrio tonale che inficia negativamente sul. Dall'inizio alla fine, affrontando temi altissimi, illuminando un tracciato di filosofica fantascienza, Renck tiene invece in risalto la forza della narrazione grazie ad uno stile che rispecchia le emozioni dei protagonisti. E dentro c'è un po' di tutto: rabbia, paura, ansia, stupore, rammarico. ...