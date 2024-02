SAG Awards | trionfa Oppenheimer | Lily Gladstone miglior attrice

Cinema,ai Sag awards vince Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 febbraio 2024) Questa notte sono stati consegnati i 30 esimi SAG, i premi della Screen Actors Guild, l’associazione degli attori di Hollywood. La cerimonia di quest’anno, la trentesima, è stata trasmessa dallo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los AngelesI in streaming live su Netflix per la prima volta. Chi ha vinto ai SAG? “” ha dominato, vincendo il primo premio, per il cast eccezionale, insieme ai premi per Cillian Murphy e Robert Downey Jr., ai 30esimi Screen Actors Guild. I premi Jennifer Aniston ha presentato il premio alla carriera a Barbra Streisand ( finalmente qualcuno si è ricordato di questa leggenda della musica e del cinerma). C’è poi stata una reunion del Diavolo Veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sul palco. Ma la vera sorpresa (non per noi) è ...