Povere creature! è veramente un film femminista?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un’innocenza artificiale nel corpo di donna esce dalla vita costruita per lei e va alla ricerca della conoscenza che la conduce alla liberazione. Non stiamo parlando di Barbie, ma diLa riscrittura come strategia narrativa trova grande risonanza nel postmodernismo: dà voce a chi è oppresso/a e consente decostruzioni e ricostruzioni. Madre e figlia Emma Stone e Willem Dafoe inCreature – © Searchlight Pictures, Walt Disney StudiosRiscrivendo Frankenstein, Gray prima e Lanthimos e MacNamara poi, presentano un mostro femminile di rara bellezza, Bella Baxter, riportata in vita da “God” (Godwin, lui sì dai tratti mostruosi), che recupera – senza alcun tipo di consenso – il corpo di una donna incinta morta suicida, impiantando in esso il cervello del feto. Quindi Bella è madre e figlia di se stessa e, nello specifico, ...