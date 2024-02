“Meglio voi o il Napoli di Spalletti?” | Augusto messo alle strette | la risposta in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’Inter di Inzaghi continua a macinare record e a dominare la Serie A: Carlosrisponde al paragone con ildiL’Inter di Inaghi continua a vincere. Stavolta a farne le spese è il Lecce di D’Aversa, che ha subito un perentorio 0-4, in casa. Numeri da capogiro per i nerazzurri, nel segno di Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato a quota 22 reti (pienamente in corsa per il record dei 36 di Immobile e Higuain). Contro i salentini l’argentino haa referto altre due reti, una per tempo. Grazie alla vittoria sul Lecce l’Inter si è portata a più nove sulla Juventus (con una partita in meno, che i nerazzurri recupereranno in settimana contro l’Atalanta). Un distacco enorme, che sembra quasi incolmabile se diamo uno sguardo al ruolino di marcia della squadra di Inzaghi. Un ...