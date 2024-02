LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: podio tutto italiano! Bulega precede Lotatelli e il rientrante Iannone!

Ecco l'ordine di arrivo della Superpole Race: 1 Alex Lowes Kawasaki 10 giri2 Andrea Locatelli Yamaha +1.157 3 Toprak Razgatlioglu BMW +1.738 4 Alvaro Bautista Ducati +1.8125 Nicolò Bulega Ducati +2.838 6 Remy Gardner Yamaha +2.853 7 Dominique Aegerter Yamaha +3.051 8 Sam Lowes Ducati +3.3419 Michael Rinaldi Ducati +5.140 10 Jonathan Rea Yamaha +5.53511 Axel Bassani Kawasaki +6.064 12 Xavi Vierge Honda +6.958 13 Garrett Gerloff BMW +7.01714 Andrea Iannone Ducati +7.81415 Danilo Petrucci Ducati +8.580 16 Michael van der Mark BMW +9.158 17 Scott Redding BMW +11.070 18 Philipp Öttl Yamaha +13.228 19 Tito Rabat Kawasaki +16.843 20 Adam Norrodin Honda +28.706 21 Bradley Ray Yamaha +49.720 22 Tarran MacKenzie Honda Ritirato

Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv, Superpole Race e gara-2 GP Australia (oggi 25 febbraio): La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno una nottata davvero piacevole per chi vorrà seguire la diretta Sbk, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Australia a Phillip ...ilsussidiario

SBK, LIVE Superpole Race Superbike Phillip Island: la diretta giro per giro: SBK: Scatta alle 03 ora italiana la prima gara sprint dell’anno, con Bautista a caccia del riscatto dopo la caduta in Gara 1. A partire davanti a tutti sarà Bulega, accompagnato in prima fila da Ianno ...gpone

Elodie, messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone: Il pilota italiano ha conquistato il terzo posto nella gara di Superbike a Philip Island ed è tornato in pista dopo la squalifica di 4 anni per doping inflittagli a novembre 2020, ma con decorrenza ...corrieredellosport