L' Inter cala il poker a Lecce Nerazzurri implacabili anche col turnover

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tutto facile per l'al Via del Mare. Sblocca la gara Lautaro, che trova la doppietta personale nella ripresa. Nel mezzo il gol di Frattesi. Chiude i conti de Vrij di testa

Serie A: Lecce-Inter 0-4, Lautaro trascina i nerazzurri alla 7a vittoria di fila: Doppietta di Lautaro (101 in Serie A), gol di Frattesi e De Vrij: la banda Inzaghi non si ferma mai di Andrea Ghislandi ...sportmediaset.mediaset