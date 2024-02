Lavora e divertiti con un solo schermo con i nuovi smart monitor LG MyView con webOS

Illuminate, al via la sesta stagione: Martina Stella è Nilla Pizzi | Tutte le protagoniste: Al via la sesta stagione di Illuminate, la docuserie sulle donne che hanno fatto la storia, cona Martina Stella nei panni di Nilla Pizzi ...tag24

Parma: inaugurata "Sguardi sul femminile”, esposizione collaterale alla mostra virtuale “Pàthos. Valori, passioni, virtù”: A Palazzo Bossi Bocchi, fino al 17 marzo in esposizione il capolavoro di Elisabetta Sirani “Porzia che si ferisce alla gamba” di Fondazione Carisbo, insieme ad opere selezionate dalle Collezioni d’art ...gazzettadellemilia

Marcello Gandini: “Sono diventato designer per ribellione al pianoforte”: Avevamo un garage con le moto, ci siamo molto divertiti. Era proprio di fronte all’Alfieri ... Anche troppe e forse poco utili a mio avviso. Ho Lavorato per tante ditte, come Renault o Bmw, conosco la ...torino.repubblica