Il Marsiglia torna a vincere! Correa fa da spettatore ma festeggia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilvince la seconda partita su due dopo l’esonero di Gattuso e l’arrivo di Gasset come allenatore.ancora una volta ignorato per scelta tecnica nel 4-1 al Montpellier, ma va bene così. IL SUCCESSO – Per l’Inter è necessario che ilfaccia una seconda parte di stagione da protagonista, per la questione riscatto di Joaquin. Che, va ricordato, arriva in caso di qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League (non cambia se dal campionato – col -7 dal quarto posto e il -8 dal terzo – o vincendo l’Europa League). È quindi già molto positivo che l’OM stasera abbia ritrovato i tre punti in Ligue 1 che mancavano addirittura dal 17 dicembre. La partita col Montpellier non inizia benissimo, perché al 5? Musa Al-Taamari gela il Vélodrome con il gol dell’immediato vantaggio ...