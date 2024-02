“Decine di basi della Cia costruite in Ucraina per spiare la Russia” | la rivelazione del Nyt

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una fitta rete disegrete che si allunga fino al confine con laperle operazioni di Mosca in(e forse anche oltre il confine). Il New York Times ha rivelato come da oltre dieci anni la collaborazione tra le intelligence di Kiev e quella di Washington si sia sviluppata in funzione anti-russa. Una collaborazione che è basata anche sull’addestramento da parteCia di un commando di élite ucraino, l’Unità 2245, per catturare droni russi e apparecchiature di comunicazione e consentire all’agenzia di intelligence americana di studiare e codificare i sistemi criptati di Mosca. La collaborazione tra le agenzie d’intelligencee americana rimane uno dei principali fattori che permettono al paese di Volodymyr Zelensky di potersi difendere dagli attacchi di ...

