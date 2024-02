Colpo di scena Cannavaro | sta per diventare Ct | nei prossimi giorni la firma

(Di domenica 25 febbraio 2024) Clamorosa indiscrezione sul futuro di Fabio: l’allenatore sta perCt, neilaufficiale. Fabioè senza il minimo dubbio uno dei calciatori più forti della storia. Il napoletano è stato un difensore centrale di grandissimo livello e ha giocato in carriera per club fortissimi come Juventus e Real Madrid. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Esonero di Allegri ? No, ecco il famoso retro scena in casa Juventus per quanto concerne il futuro del tecnico bianconero Tantissimi parlano di Massimiliano ... (calcionews24)

E’ uscito dal gruppo delle Liste Civiche per cui era candidato sindaco Sandro Antonelli, per correre con una propria lista alle amministrative, ma oggi sono ... (ilrestodelcarlino)

Rapina in villa a Cavallino, Levak torna in carcere a Treviso: Un Colpo di scena che arriva a distanza di soli pochi giorni dalla decisione del gip di Treviso di convalidarne l’arresto, disponendo però la scarcerazione e la misura cautelare della presentazione ...nuovavenezia.gelocal

Promozione C LIVE: I MAGHI PIAZZANO IL Colpo. BATTUTA LA CAPOLISTA IN CASA PER 2-1. RIVIVI LA DIRETTA.: Allo stadio Ottavio Morino va in scena la ventiduesima giornata (settima di ritorno ... i ragazzi di Zabena faranno di tutto per invertire il trend negativo e piazzare il Colpo fermando la capolista.ideawebtv

Promozione C LIVE: si gioca SAVIGLIANESE-SAN SEBASTIANO. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE.: Allo stadio Ottavio Morino va in scena la ventiduesima giornata (settima di ritorno ... i ragazzi di Zabena faranno di tutto per invertire il trend negativo e piazzare il Colpo fermando la capolista.ideawebtv