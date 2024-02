Cene sadomaso e a base di oro | meglio che rovinarsi la vita in un ristorante Intervista senza filtri a uno chef privato a Londra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 febbraio 2024) Gio Renzo Fioraso è di Valdagno, piccolo comune in provincia di Vicenza, ma vive da quasi 17 anni a. Qui fa il privatee non cambierebbe lavoro per nulla al mondo. Quanto si guadagna a fare lo? «Aprire un? Non ho intenzione di rovinarmi la». Cominciamo dalla fine di questaperché in sette parole loGio Renzo Fioraso è riuscito a sintetizzare un quadro allarmante: lo, figuriamoci il cameriere, è un mestiere faticoso che ha perso appeal. Lui non lavora in Italia ma a, un trascorso in Spagna dove non ha concluso gli studi alberghieri, per poi recuperare diplomandosi a Le Cordon Bleu London e frequentando un corso al Basque ...