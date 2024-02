Solita indagine ad orologeria? Vannacci sotto inchiesta per truffa e peculato

Lega, su Vannacci inchiesta a orologeria, stima aumenta - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb – C’è chi dà per certa la sua candidatura alle prossime elezioni europee per la Lega ed ecco che per il generale Robertospuntano “puntuali” alcuni guai giudiziari. L’ispezione del ministero della Difesa Stando a quanto riporta il Corriere della sera,sarebbe finitoper. Tutto nasce dall’ispezione del ministero della Difesa riguardante il periodo in cui l’autore de Il mondo al contrario ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca, dalla quale emergerebbero alcune “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate”. In particolare, la procura militare indaga su indennità di servizio per i familiari che sarebbero state percepite illecitamente, spese per benefit ...

