Sci alpino, niente superG oggi in Val di Fassa: cosa è successo e quando si recupera. Brignone danneggiata

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’attesofemminile di Coppa del Mondo di scinon su disputerà in Val di. Colpa dell’abbondante nevicata che si è abbattuta negli ultimi due giorni sul Passo San Pellegrino. Già ieri le condizioni della pista lasciavano presagire una cancellazione, che puntuale si è materializzata. Peraltro anche la gara di domani è a fortissimo rischio. La nevicata al momento è cessata, ma dovrebbe ricominciare in maniera esigua già nel tardo pomeriggio di, per poi intensificarsi tra la serata e la nottata. Dunque è possibile che il lavoro odierno degli organizzatori, che faranno di tutto per ripulire il pendio, venga vanificato dalle avverse condizioni atmosferiche. La gara odierna, ad ogni modo, non saràta, come sta accadendo a tutte ...

