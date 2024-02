Ricostruzione virtuale della cannoniera di San Michele | un viaggio nel passato grazie alla tecnologia 3D

Studi e rilievi per una ricostruzione virtuale della cannoniera di San Michele - Museo delle storie di Bergamo - eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un tourall’internodi San, punto difensivo e strategico delle Mura venete, tra bombardieri e armigeri alle prese con cannoni, buttafuoco, picche e alabarde. Un video in 3D, realizzato dal Dipartimento di Ingegneria e scienze Applicate dell’Università di Bergamo, consente questa esperienza immersiva dentro la, per come doveva esserefine del ‘500. Il progetto, che è stato presentato giovedì pomeriggio nell’ambito delle conferenze organizzate e promosse dal Museo delle storie di Bergamo, in occasionemostra “Le Mura nella Storia. Tesori di una città-fortezza del Rinascimento“ (aperta fino al 17 marzo al Museo del Cinquecento, in Città Alta), nasce dallo studio delle fonti documentarie. Seguito ...