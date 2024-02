Milan-Atalanta | Ã¨ la sfida di De Ketelaere ‘Pacco’ o fenomeno? San Siro Ã¨ la vera prova del 9|Primapagina

Milan-Atalanta, è la sfida di De Ketelaere. 'Pacco' o fenomeno? San Siro è la vera prova del 9

(Di sabato 24 febbraio 2024) 2024-02-24 21:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Due visioni diametralmente opposte? Non esattamente. L’uomo del momento si chiama Charles Deche ritrova, per la terza volta in stagione, il suo passato, la sua avventura più recente. Il fantasista belga, infatti, sarà il giocatore di copertina dellache si disputerà a San(domenica ore 20.45, in esclusiva su DAZN) tra la formazione rossonera di Stefano Pioli e quella orobica di Gian Piero Gasperini. LE VISIONI – Dalle due conferenze stampe, gli allenatori hanno fornito la propria visione sulle qualità del calciatore ex Club Brugge. Pioli, infatti, si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti; ha avuto annate esaltanti e altre ...

