Lo sfogo di Shaila Gatta | “Mi hanno offerto soldi per una notte in hotel | mi sono sentita umiliata”

Shaila Gatta, proposta indecente via mail: «Un uomo mi ha offerto 10mila euro per una notte, mi sono sentita u

(Di sabato 24 febbraio 2024), ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, ha raccontato di aver ricevuto una proposta a dir poco indecente da un uomo che le chiedeva di trascorrere lainsieme in cambio di. "Mimolto umiliata da questa richiesta. Noi donne non siamo una merce di scambio" ha dichiarato.

Shaila Gatta, proposta indecente via mail: «Un uomo mi ha offerto 10mila euro per una notte, mi sono sentita umiliata»: Shaila Gatta, ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, si è lasciata andare ad un lungo fogo social. La ballerina ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories ed ...leggo

Shaila Gatta, ex ballerina di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da un uomo: Però sono talmente agghiacciata che non riesco a fare finta di niente”. A questo punto Shaila Gatta si è lasciata andare a un lungo sfogo: “Intanto noi donne non siamo una merce di scambio, non siamo ...novella2000