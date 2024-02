LIVE Bob a 2 | Mondiali 2024 in DIRETTA | Friedrich al comando dopo la prima manche Nono posto per Baumgartner

LIVE Bob a 2, Mondiali 2024 in DIRETTA: Baumgartner per stupire a Winterberg

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Ci prendiamo una piccola pausa. La secondainizierà alle 14.49. A tra poco! 14:10 LA TOP TEN DELLA1-(GER) 54.67 2-Ammour (GER) +0.06 3-Lochner (GER) +0.25 4-del Duca (USA) +0.40 5-Hall (GBR) +0.43 6-Vain (MON) +0.46 7-Cipulis (LAT) +0.58 8-Treichl (AUT) +0.639-(ITA) +0.76 10-Follador (SUI) +0.78 27-Variola (ITA) +1.40 14:07run che ha incoronato Francesco, abile nel firmare il nuovo record della pista in 54.67. Come prevedibile le prime tre posizioni sono affare tedesco, con gli americani del Duca/Mitchell primi del resto del mondo. Soltanto nona posizione pere Mircea, che pagano una non ottimale fase ...

