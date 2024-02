I locali dell'ex centro Don Gnocchi. In arrivo anche la casa di comunità

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non solo un ospedale di. Nell’area est del San Bartolomeo, dove aveva sede ildi riabilitazione Don, sorgerannounadie una centrale operativa territoriale. Un ampliamento dei servizi sanitari che mira a generare la medicina di prossimità, ovvero che vuole avvicinare al paziente la media e bassa complessità per liberare i nosocomi dalle attività che possono essere svolte altrove. Nel dettaglio ladiprevede un investimento complessivo di 2 milioni e 500 mila euro – di cui 1 milione finanziato da fondi Pnrr e 1 milione e 250 mila euro derivanti da fondi ex articolo 20 – e per realizzarla verrà recuperata e rifunzionalizzata una superficie lorda di circa 1400 metri situata nell’area a sud est ...