Generale Vannacci indagato | peculato e truffa | quanto guadagna tra libro e stipendio

Indagine sul generale Roberto Vannacci per peculato e truffa: “Rimborsi per spese mai sostenute a Mosca”. Il …

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le luci tornano ad accendersi sulRoberto. Stavolta però non si parla di dichiarazioni che hanno generato scalpore. Non ha neanche completato la sua seconda fatica editoriale. Stando ariportato dal Corriere della Sera,sarebbedalla procura militare per i reati di. Semplificando il concetto, si tenterà di dimostrare che abbia agito in modo da appropriarsi di denaro pubblico in varie forme. L’accusa controIl quotidiano scrive come l’indagine sia stata avviata al termine di un’ispezione condotta dal ministero della Difesa sull’attività del. Si parla del periodo in cui era addetto militare a Mosca (2020-2022). Sarebbero state ...

Il generale dovrà spiegare ai pubblici ministeri che cosa accadde quando era il rappresentante della Difesa in Russia "L'inchiesta su di me? L'ho letta ... (sbircialanotizia)

Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. Lo Stato maggiore della Difesa ha chiuso l’ispezione ministeriale relativa ai mesi in cui il Generale era addetto ... (ildifforme)

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

Zaia non si candida alle Europee: Terzo mandato per i presidenti di Regione, Salvini lancia la sfida del voto bis in Aula, ma poi chiosa: «Se non passa amen». Il presidente Fvg al Governo: ... mattinopadova.gelocal

Papa Francesco ha l’influenza, annullate le udienze: Papa Francesco ha l'influenza, annullate le udienze. L'Angelus di domenica 25 febbraio è al momento confermato. lettera43