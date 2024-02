Ucraina | Kiev | ' abbattuti 8 droni russi durante la notte'

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 feb. (Adnkronos) - Unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto otto dei dieciShahed lanciati dallala. Lo ha riferito l'aeronautica militare di, precisando che isono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk ina e un missile supersonico Kh-31P è stato lanciato dal Mar Nero. Isono stati intercettati selle oblast di Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhzhia. Al momento non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. Nel respingere gli attacchi aerei sono stati coinvolti gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica militare. In precedenza, le forze russe avevano bombardato tre comunità lungo il confine dell'oblast di Sumy. Gli ...

L’Europa non crede alla vittoria di Kiev, slitta l’ok dell’Ue al fondo per le armi: L’argomento più convincente per un pubblico scettico e che il sostegno militare all’Ucraina potrebbe portare a una pace duratura e negoziata che favorisca Kiev, piuttosto che una vittoria per Putin». ilsecoloxix

Sondaggi di guerra, perché i russi sono apatici sul conflitto e l’Ucraina resta unita: Uno degli strumenti dei russi è sempre stato quello di dividere e polarizzare la società ucraina per indebolirla. L’aggressione su larga scala però ha ottenuto il risultato opposto. Secondo un ... ilsecoloxix

Guerra Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE: Potrebbero essere centinaia i soldati ucraini catturati nell'avanzata delle unità russe o scomparsi durante la caotica ritirata ucraina da Avdiivka: lo scrive il New York Times, citando alti dirigenti ... tg24.sky