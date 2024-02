Strage di Altavilla | si indaga su una setta con almeno 10 adepti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dietro a Giovanni Barreca, il muratore che ha ucciso moglie e figli adMilicia (Palermo) l'11 febbraio, e ai suoi due complici, ci sarebbe una, un gruppo di fanatici religiosi. Come scrive il Corriere della Sera, gli inquirenti hanno nomi e cognomi degli, una decina di persone che si riunivano in preghiera con il sedicente mental coach Massimo Carandente e la sua compagna, Sabrina Fina, accusati di aver aiutato Barreca a sterminare la sua famiglia. Il gip di Termini Imerese, che ha messo in carcere i treti, ha parlato di “una connotazione criminale più ampia” e ha definito le persone coinvolte come un “gruppo religioso”.