Serie A2 Due su due Orzinuovi nella fase a orologio E domenica c’è Rieti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Laadè iniziata con due vittorie per l’AgriBertocchi. E il significato va al di là dei quattro punti conquistati. Il successo nel match con una squadra di blasone assoluto come Cantù e il blitz vincente a Roma (ottenuto all’extratime) confermano che la formazione di coach Zanchi non solo sta vivendo un momento di forma davvero positivo, ma che, soprattutto, ha trovato la convinzione per giocare fino in fondo tutte le sue carte per raggiungere la salvezza. Per la matricola orceana la strada per evitare la retrocessione resta in salita e gli ostacoli da superare nelle otto partite rimanenti rimangono assai impegnativi, ma con la spirito e la tenacia messi in mostra in queste prime uscite la compagine del presidente Zanotti può farcela. C’è un aspetto che si preannuncia determinante per le sorti di ...