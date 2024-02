Il Cus vola agli ottavi Successo in Coppa Palmieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bella vittoria del Cus Salvi insul difficile campo del Circolo tennis Rimini. I ragazzi allenati dal maestro Ferdinando De Luca – dopo la vittoria del proprio girone preliminare - hanno superato per 2 a 0 i padroni di casa conquistando l’accessodi finale del tabellone ad eliminazione diretta. Sulla terra rossa romagnola sono dunque bastati i due singolari; nel primo Mattia Occhiali è stato protagonista di una splendida prestazione contro il diciottenne Pietro Rinaldini, giocando per novanta minuti un tennis veramente importante, con una pressione da fondo campo dei colpi a rimbalzo che, ha portato il cussino sul punteggio di 62/42. Attimo di calo per il ferrarese, con recupero dell’avversario e set perso 64 per un finale da brividi con il tiebreak ai 10 punti a determinare la posta in ...