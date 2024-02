GF | Mirko Brunetti fa pace con Perla Vatiero per soldi? «Ora dico due cose»

Gf: il piano di Perla contro Bea, Mirko piange e Letizia lo aiuta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In questi giorni,sta ricevendo diverse accuse sul web, specie da parte di Alessandro Rosica, il quale ritiene che il ragazzo stia fingendo il ricongiungimento con. Secondo l'influencer, infatti, dietro la scelta del ragazzo di tornare con la sua ex ci sarebbero interessi economici. Con questa storia pare chestia riuscendo a chiudere molti contratti, ad ottenere delle ospitate in noti programmi tv, come ad esempio Verissimo (sarà ospite sabato 24 febbraio), e a ottenere sponsorizzazioni. Questo, dunque, spiegherebbe anche il mancato bacio e la mancata passione dimostrati durante una precedente puntata del Grande Fratello. Per tutto questo tempo il ragazzo ha preferito rimanere in silenzio, ma adesso si è stufato, ed ha deciso di replicare a tutto. ...