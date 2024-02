“Ernesto Russo è scappato” | brutta sorpresa a Uomini e Donne | la verità in studio

Uomini e donne, Ernesto e l’apertura ad altre dame mandano in crisi Barbara: le anticipazioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024), la dichiarazione ha lasciato i fan di stucco. Tutto quello che c’è da sapere al riguardo. La stagione in corso dista tenendo i telespettatori con il fiato sospeso, sono soprattutto le vicende della splendida Ida Platano, salita al trono qualche mese fa a catalizzare l’attenzione dei più.!(Fonte Mediaset Play) cityrumors.itTra i suoi corteggiatori c’è stato anche l’affascinante, il quale dopo un periodo lontano dagli studi Mediaset ha pensato di farvi ritorno e si è messo in gioco, corteggiandola. Dopo un inizio promettente hanno compreso entrambi che tra loro potesse esserci solo una forte amicizia,dunque è andato ...

Maria De Filippi, consigli per Barbara De Santi a Uomini e Donne/ “Non puoi trattenere Ernesto…”: Barbara De Santi stuzzica Ernesto Russo, ma Maria De Filippi la frena a Uomini e Donne dandole alcuni consigli d'amore per evitare delusioni. ilsussidiario

Uomini e Donne Trono Over: Barbara disperata per il rifiuto di Ernesto: Uomini e Donne: cos'è successo ieri al trono over; Barbara è disperata per il rifiuto di Ernesto. Le lacrime della dama ... termometropolitico